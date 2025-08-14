Рашисты обстреляли Славянск — повреждены частные дома

Рашисты 14 августа совершили очередной обстрел Славянска, фото: Вадим Лях

Російські загарбники сьогодні, 14 серпня, здійснили черговий обстріл міста Слов’янська Донецької області, поціливши по Залізничному мікрорайону.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Четвер, 14 серпня, у Словʼянську виявився гучним. Біля 17:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Залізничний мікрорайон, вул Польова. Пошкоджено приватні будинки, — розповів він.

Про постраждалих не повідомляється.