Рашисти 14 серпня здійснили черговий обстріл Слов’янська, фото: Вадим Лях

Рашисти обстріляли Слов’янськ — пошкоджено приватні будинки

14 сер 2025, 22:35
Російські загарбники сьогодні, 14 серпня, здійснили черговий обстріл міста Слов’янська Донецької області, поціливши по Залізничному мікрорайону.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Четвер, 14 серпня, у Словʼянську виявився гучним. Біля 17:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Залізничний мікрорайон, вул Польова. Пошкоджено приватні будинки, — розповів він.

Про постраждалих не повідомляється.

Джерело: Ракурс


