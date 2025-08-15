Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских атак в Черниговской области, фото: Национальная полиция
Рашисты ударили баллистической ракетой по селу на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n208506-rashisty-udarili-ballisticheskoy-raketoy-po-selu-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 14 серпня, пізно ввечері атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді Чернігівської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Внаслідок ракетної атаки пошкоджене сільгосппідприємство, а також дахи і вікна житлових будинків.
На місці прильоту працювала комісія — оцінювала руйнування, фіксувала збитки. Громада разом із благодійними організаціями вже працює над тим, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки і допомогти людям із відновленням, — розповів Чаус.
Зазначається, що за минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів у пʼяти громадах, області.
Є руйнування в Семенівській громаді — це звичайні будинки, — додав Чаус.
Читайте также