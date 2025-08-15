Последствия российских атак в Черниговской области, фото: Национальная полиция

Ракурс

Російські загарбники вчора, 14 серпня, пізно ввечері атакували балістичною ракетою село в Корюківській громаді Чернігівської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджене сільгосппідприємство, а також дахи і вікна житлових будинків.

На місці прильоту працювала комісія — оцінювала руйнування, фіксувала збитки. Громада разом із благодійними організаціями вже працює над тим, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки і допомогти людям із відновленням, — розповів Чаус.

Зазначається, що за минулу добу ворог обстріляв 13 населених пунктів у пʼяти громадах, області.