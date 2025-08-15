Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пассажирский поезд сошел с рельсов. Фото: «Укрализныця»

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Закарпатье (ФОТО)

15 авг 2025, 17:54
999

Пасажирський потяг зійшов з рейок у Закарпатській області.

Відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда № 39/40 «Запоріжжя — Солотвино». На щастя, ніхто з залізничників та пасажирів не постраждав. Спеціальна комісія встановить причини інциденту, але за попередньо стався «викид» рейки через аномальну спеку. Про це «Укрзалізниця» 15 серпня повідомила у Facebook.

Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт, — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що приміський поїзд № 6581 сполученням «Королево — Батьово» буде обмежено до станції Виноградів. У компанії зазначили, що пасажирів рейсу № 84 «Солотвино — Київ» просять дочекатись сповіщення про об’їзний маршрут.

Пасажирський потяг зійшов з рейок. Фото: «Укралізниця»

Нагадаємо, 24 липня російські загарбники вдарили по цивільних інфраструктурних об'єктах та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров