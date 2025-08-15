Пасажирський потяг зійшов з рейок. Фото: «Укралізниця»

https://racurs.ua/ua/n208513-pasajyrskyy-potyag-ziyshov-z-reyok-na-zakarpatti-foto.html

Ракурс

Пасажирський потяг зійшов з рейок у Закарпатській області.

Відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда № 39/40 «Запоріжжя — Солотвино». На щастя, ніхто з залізничників та пасажирів не постраждав. Спеціальна комісія встановить причини інциденту, але за попередньо стався «викид» рейки через аномальну спеку. Про це «Укрзалізниця» 15 серпня повідомила у Facebook.

Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт, — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що приміський поїзд № 6581 сполученням «Королево — Батьово» буде обмежено до станції Виноградів. У компанії зазначили, що пасажирів рейсу № 84 «Солотвино — Київ» просять дочекатись сповіщення про об’їзний маршрут.

Нагадаємо, 24 липня російські загарбники вдарили по цивільних інфраструктурних об'єктах та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.