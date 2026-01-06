Вже місяць дії програма «3000 км Україною», фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n211277-3000-km-ukrayinou-v-uryadi-rozpovily-skilky-zaliznychnyh-kvytkiv-vje-otrymaly-ukrayinci.html

Ракурс

Програма «3000 км Україною» стартувала на початку грудня. За перший місяць її роботи пасажири вже обміняли кілометри на 80 тис. залізничних квитків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

При цьому зареєструвалися в додатку Укрзалізниці на участь — 500 тисяч українців, — розповів він.

Кулеба зазначив, що на першому етапі програма діє на поїзди, що курсують до та із прифронтових регіонів:

Нею змогли скористатися родини із дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та ін. Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми «3000 км Україною».

Найпопулярнішими залізничними маршрутами грудня стали:

№ 101/102 Херсон — Барвінкове;

№ 52/51 Одеса — Запоріжжя;

№ 143/144 Суми — Рахів;

№ 88 Запоріжжя — Ковель.

Міністр зауважив, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів:

«"3000 км Україною» поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження.

Надалі плануємо масштабування: у позапікові періоди Укрзалізниця пропонуватиме до 250 тисяч місць на місяць. Це зробить подорожі доступнішими для пасажирів, для яких ключовим фактором є ціна, — додав він.

За словами міністра, результати першого місяця показали ефективність цієї програми.