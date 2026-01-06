Новини
Вже місяць дії програма «3000 км Україною», фото: «Укрінформ»

3000 км Україною — в уряді розповіли, скільки залізничних квитків вже отримали українці

6 січ 2026, 10:05
Програма «3000 км Україною» стартувала на початку грудня. За перший місяць її роботи пасажири вже обміняли кілометри на 80 тис. залізничних квитків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

При цьому зареєструвалися в додатку Укрзалізниці на участь — 500 тисяч українців, — розповів він.

Кулеба зазначив, що на першому етапі програма діє на поїзди, що курсують до та із прифронтових регіонів:

Нею змогли скористатися родини із дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та ін. Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми «3000 км Україною».

Найпопулярнішими залізничними маршрутами грудня стали:

  • № 101/102 Херсон — Барвінкове;
  • № 52/51 Одеса — Запоріжжя;
  • № 143/144 Суми — Рахів;
  • № 88 Запоріжжя — Ковель.

Міністр зауважив, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів:

«"3000 км Україною» поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження.

Надалі плануємо масштабування: у позапікові періоди Укрзалізниця пропонуватиме до 250 тисяч місць на місяць. Це зробить подорожі доступнішими для пасажирів, для яких ключовим фактором є ціна, — додав він.

За словами міністра, результати першого місяця показали ефективність цієї програми.

Програма підтримує жителів прифронтових регіонів, зменшує пікові навантаження та стабілізує роботу залізниці без додаткових бюджетних витрат, — резюмував він.

Джерело: Ракурс


