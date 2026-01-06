3000 км по Украине — в правительстве рассказали, сколько железнодорожных билетов уже получили украинцыhttps://racurs.ua/n211277-3000-km-po-ukraine-v-pravitelstve-rasskazali-skolko-jeleznodorojnyh-biletov-uje-poluchili.htmlРакурс
Програма «3000 км Україною» стартувала на початку грудня. За перший місяць її роботи пасажири вже обміняли кілометри на 80 тис. залізничних квитків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
При цьому зареєструвалися в додатку Укрзалізниці на участь — 500 тисяч українців, — розповів він.
Кулеба зазначив, що на першому етапі програма діє на поїзди, що курсують до та із прифронтових регіонів:
Нею змогли скористатися родини із дітьми, люди старшого віку, волонтери, родини військовослужбовців та ін. Загалом усі ці поїздки разом склали 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах програми «3000 км Україною».
Найпопулярнішими залізничними маршрутами грудня стали:
- № 101/102 Херсон — Барвінкове;
- № 52/51 Одеса — Запоріжжя;
- № 143/144 Суми — Рахів;
- № 88 Запоріжжя — Ковель.
Міністр зауважив, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів:
«"3000 км Україною» поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження.
Надалі плануємо масштабування: у позапікові періоди Укрзалізниця пропонуватиме до 250 тисяч місць на місяць. Це зробить подорожі доступнішими для пасажирів, для яких ключовим фактором є ціна, — додав він.
За словами міністра, результати першого місяця показали ефективність цієї програми.
Програма підтримує жителів прифронтових регіонів, зменшує пікові навантаження та стабілізує роботу залізниці без додаткових бюджетних витрат, — резюмував він.