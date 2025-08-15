Силы обороны Украины отбросили россиян в районе Доброполья. Карта: DeepState

Українська армія зупинила спробу прориву фронту на Донеччині.

Підрозділи Сил оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького. Наступ росіян біля Добропілля зупинено. Про це проект DeepState 15 серпня повідомив у Telegram.

В першому корпусі Нацгвардії «Азов» підтвердили зачистку низки населених пунктів біля Добропілля. Зазначається, що за останні три доби противник втратив безповоротно 271 солдата та офіцера. Поранений 101 загарбник. Ще 13 росіян взяли у полон.

Також було знищено та пошкоджено низку ворожої техніки:

1 танк;

2 бойові броньовані машини;

37 одиниць авто та мототехніки;

3 гармати.

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям, — зазначили «азовці».

Нагадаємо, 14 серпня Генштаб ЗСУ інформував, що головнокомандувач Олександр Сирський наказав посилити стійкість оборони на Добропільському і Покровському напрямках. Для цього командування виділило додаткові сили і засоби.

А 15 серпня президент Володимир Зеленський після засідання Ставки заявив, що українська армія має успіхи на Покровському напрямку. Зазначалося, що дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля.