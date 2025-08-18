Последствия обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС

Російські загарбники завдали комбінованого удару по Сумській області.

У Сумах російський обстріл призвів до пошкоджені будівлі одного із вищих навчальних закладів міста. Виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідували. Рятувальники тимчасово призупиняли роботи через загрозу повторних ударів. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

А в Шосткинській громаді загарбники обстріляли житловий сектор. Виникли пожежі в житлових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За інформацією ОВА, росіяни вдарили по двох старостинських округах. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок, пошкоджено й інші цивільні об'єкти — нежитлові будівлі.

Місцеве видання «Кордон.Медіа» пише, що внаслідок обстрілів була зруйнована будівля Сумського державного університету.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російської дернової атаки виникло загоряння паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі в передмісті Одеси. Потужну пожежу ліквідували, ДСНС залучала навіть пожежний потяг.

