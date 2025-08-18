Наслідки обстрілів на Одещині. Фото: ДСНС

Масовану атаку з повітря здійснила по Україні російська армія.

У ніч на 18 серпня росіяни запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М» та 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Захисники неба зуміли збити та подавити 88 російських дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Було влучання ракет та дронів на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

В Одеській області, як поінформував голова ОВА Сергій Кіпер, опри активну роботу сил ППО, виникло загоряння паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі в передмісті Одеси. Потужну пожежу ліквідували, залучали навіть пожежний потяг.

А в Київській області українські військові не допустили влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури. Однак було пошкоджене ангарне приміщення в Бориспільському районі. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 18 серпня чотири ударні БпЛА типу Shahed влучили в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі в квартирах, були зруйновані перекриття, зафіксовані обвали.

Внаслідок цієї атаки загинули четверо осіб. Серед жертв 1,5 річна дівчинка, її тіло дістали з-під завалів. Отримали травми різного ступеня тяжкості 18 осіб.