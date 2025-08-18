Новости
Военные 3 АК ВСУ получили 6 тыс. дронов от общины Киева

6 тыс. дронов передала ВСУ община Киева

18 авг 2025, 19:47
Військові 3-го армійського корпусу ЗСУ отримали від громади столиці ще 6 тис. дронів різних типів.

Про це сьогодні, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Частину цих дронів, зокрема, отримають військові 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу корпусу, якій Київ вже допомагає тривалий час:

  • загалом з початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення виділили 400 млн грн;
  • цієї зими бійцям 3-ї штурмової бригади столиця передала сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами. Її створили на базі старого автобуса МАЗ, який повністю оновили та оснастили;
  • торік 3-я штурмова отримала понад 10 тис. дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux, які закупили за кошти, виділені бригаді столицею.

Загалом у 2025-му на підтримку захисників Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад Київ відправив на фронт понад 40 000 БпЛА, — зазначив Кличко.

Військові 3 АК ЗСУ отримали 6 тис. дронів від громади Києва, фото: Віталій Кличко

