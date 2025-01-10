Киев передал ВСУ мобильную школу обучения управлению FPV-дронами, фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n203000-mobilnuu-shkolu-obucheniya-upravleniu-fpv-dronami-peredal-vsu-kiev-foto.html

Ракурс

Громада Києва передала бійцям Третьої штурмової бригади сучасно оснащену мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами.

.

Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, в межах міської програми «Захисник Києва» КП «Автотранспортне підприємство міста Києва» вперше втілило такий проект: оновило і переобладнало на мобільну школу старий автобус МАЗ.

Унікальність автобуса в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору. Це дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі, — розповів мер Києва.

Кличко зазначив, що всередині автобуса створили комфортні умови:

9 робочих місць;

великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів,

диван, кавомашина та міні-кухня.