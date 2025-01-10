Мобільну школу навчання керуванню FPV-дронами передав ЗСУ Київ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203000-mobilnu-shkolu-navchannya-keruvannu-fpv-dronamy-peredav-zsu-kyyiv-foto.htmlРакурс
Громада Києва передала бійцям Третьої штурмової бригади сучасно оснащену мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами.
Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, в межах міської програми «Захисник Києва» КП «Автотранспортне підприємство міста Києва» вперше втілило такий проект: оновило і переобладнало на мобільну школу старий автобус МАЗ.
Унікальність автобуса в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору. Це дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі, — розповів мер Києва.
Кличко зазначив, що всередині автобуса створили комфортні умови:
- 9 робочих місць;
- великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів,
- диван, кавомашина та міні-кухня.
Проєкт реалізовували в кілька етапів, оскільки автобус був зовсім не новий. Повністю замінили металеву конструкцію, оновили електросистему, виконали дизайнерське оформлення, — розповів він. — Художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення.