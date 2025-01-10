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Київ передав ЗСУ мобільну школу навчання керуванню FPV-дронами, фото: Віталій Кличко

Мобільну школу навчання керуванню FPV-дронами передав ЗСУ Київ (ФОТО)

10 січ 2025, 14:33
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Громада Києва передала бійцям Третьої штурмової бригади сучасно оснащену мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами.


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Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, в межах міської програми «Захисник Києва» КП «Автотранспортне підприємство міста Києва» вперше втілило такий проект: оновило і переобладнало на мобільну школу старий автобус МАЗ.

Унікальність автобуса в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору. Це дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі, — розповів мер Києва.

Кличко зазначив, що всередині автобуса створили комфортні умови:

  • 9 робочих місць;
  • великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів,
  • диван, кавомашина та міні-кухня.

Проєкт реалізовували в кілька етапів, оскільки автобус був зовсім не новий. Повністю замінили металеву конструкцію, оновили електросистему, виконали дизайнерське оформлення, — розповів він. — Художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення.

Київ передав ЗСУ мобільну школу навчання керуванню FPV-дронами, фото: Віталій Кличко

Джерело: Ракурс


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