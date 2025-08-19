Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

270 БПЛА и 10 ракет атаковали Украину в ночь на 19 августа (ИНФОГРАФИКА)

19 авг 2025, 10:04
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня (із 20.00 18 серпня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував загалом 280 засобів повітряного нападу:

  • 270 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
  • п’ять балістичних ракет «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей рф, а також із тимчасово окупованого Криму;
  • п’ять крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

  • 230 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • чотири крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БПЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Так, прес-служба Полтавської ОВА повідомляє про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах:

  • постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору;
  • у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1 тис. 471 побутових та 119 юридичних абонентів;
  • обійшлося без жертв.

Источник: Ракурс


