Последствия российского обстрела Донетчины, фото: ГСЧС

Російська атака по житловому сектору селища Олександрівка Краматорського району Донецької області забрала життя двох людей.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка, — розповіли у відомстві.

Наразі пожежу на площі 20 кв. м вже ліквідовано. Роботи завершені. Було розібрано 3 тонни будівельних конструкцій.