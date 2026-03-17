Последствия российского обстрела Донетчины, фото: ГСЧС

На Донетчине в результате российской атаки по жилому сектору погибли два человека (ФОТО)

17 мар 2026, 13:32
Російська атака по житловому сектору селища Олександрівка Краматорського району Донецької області забрала життя двох людей.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка, — розповіли у відомстві.

Наразі пожежу на площі 20 кв. м вже ліквідовано. Роботи завершені. Було розібрано 3 тонни будівельних конструкцій.

Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


