Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС

На Донеччині внаслідок російської атаки по житловому сектору загинули двоє людей (ФОТО)

17 бер 2026, 13:32
Російська атака по житловому сектору селища Олександрівка Краматорського району Донецької області забрала життя двох людей.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка, — розповіли у відомстві.

Наразі пожежу на площі 20 кв. м вже ліквідовано. Роботи завершені. Було розібрано 3 тонни будівельних конструкцій.

Джерело: Ракурс


