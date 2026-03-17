Наслідки російського обстрілу Донеччини, фото: ДСНС
На Донеччині внаслідок російської атаки по житловому сектору загинули двоє людей (ФОТО)
Російська атака по житловому сектору селища Олександрівка Краматорського району Донецької області забрала життя двох людей.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, під завалами опинилися люди. Виникла пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під завалів будинку тіла жінки та чоловіка, — розповіли у відомстві.
Наразі пожежу на площі 20 кв. м вже ліквідовано. Роботи завершені. Було розібрано 3 тонни будівельних конструкцій.