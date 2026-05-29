Последствия российского авиаудара в Краматорской общине, фото: ГСЧС
Російські загарбники завдали авіаудару по Краматорській громаді на Донеччині.
В результаті одна людина отримала поранення. Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через ворожу атаку зазнали пошкоджень 16 житлових будинків. На місці влучання виникла пожежа, — розповіли у відомстві.
Крім того, у Краматорську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Вогнеборці ліквідували загоряння.