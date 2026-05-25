Последствия российских обстрелов, фото: Донецкая областная прокуратура
Російські загарбники сьогодні, 25 травня, о 10.22 обстріляли місто Краматорськ та розташоване поруч селище Ясногірка на Донеччині.
В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що внаслідок влучання засобів ураження:
- загинули 64-річний чоловік та 38-річна жінка;
- ще троє місцевих жительок — жінки віком 46, 54 та 56 років — отримали мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану. Їм надано необхідну медичну допомогу.
Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).