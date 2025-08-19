Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n208555-270-bpla-ta-10-raket-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-19-serpnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня (із 20.00 18 серпня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував загалом 280 засобів повітряного нападу:

270 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М» із Ростовської та Воронезької областей рф, а також із тимчасово окупованого Криму;

п’ять крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

230 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

дві балістичні ракети «Іскандер-М»;

чотири крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БПЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Так, прес-служба Полтавської ОВА повідомляє про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах: