Возросло количество пострадавших в Ахтырке. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208587-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-ahtyrke-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу Охтирки зросла до 14 осіб.

За менш ніж 15 хвилин вночі, 20 серпня, приватний сектор міста атакували 15 російських дронів-камікадзе. Внаслідок прильотів було пошкоджено чи знищено щонайменше 13 будинків. Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Наразі відомо про 14 постраждалих. Серед них родина з трьома дітьми — п’ятимісячним, чотирирічним та шестирічним хлопчиками.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл й заявив, що це «демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою».

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 93 дрони. ППО знешкодила одну з ворожих ракет та 62 дрони. Однак були влучання у 20 локаціях.

Зокрема, «Шахеди» били по приватному сектору Охтирки, а на місці влучань виникли пожежі.