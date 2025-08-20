Ракурсhttps://racurs.ua/
Денис Шмигаль, фото: «Факты»
Кабмін остаточно унормував правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні, — наголосив міністр.
Очікується, що електронні черги допоможуть прибрати «живі» черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.
Одночасно працюємо над переведенням в «цифру» якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі, — додав він.