Денис Шмигаль, фото: «Факты»

Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе — Шмигаль

20 авг 2025, 19:13
Кабмін остаточно унормував правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні, — наголосив міністр.

Очікується, що електронні черги допоможуть прибрати «живі» черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.

Одночасно працюємо над переведенням в «цифру» якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі, — додав він.

