Денис Шмигаль, фото: «Факти»

Ракурс

Кабмін остаточно унормував правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні, — наголосив міністр.

Очікується, що електронні черги допоможуть прибрати «живі» черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.