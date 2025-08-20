Новини
Електронна черга до ТЦК запрацювала на постійній основі — Шмигаль

20 сер 2025, 19:13
999

Кабмін остаточно унормував правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це сьогодні, 20 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні, — наголосив міністр.

Очікується, що електронні черги допоможуть прибрати «живі» черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.

Одночасно працюємо над переведенням в «цифру» якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі, — додав він.

