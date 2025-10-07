Ймовірно, нова версія ракети «Нептун», фото: Денис Шмигаль

Ракурс

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів демонстрацію спроможності українського виробництва зброї іноземним гостям, серед яких були премʼєр-міністр Литви Інзі Ругінене, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, державний секретар Міноборони Норвегії Андреас Флем.

Про він сьогодні, 7 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фото.

Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine, — зазначив Шмигаль.

Видання «Мілітарний» зазначає, що на опублікованих Шмигалем фото можна помітити нову, раніше невідому, версію вітчизняної крилатої ракети «Нептун».

Ця модифікація відрізняється візуальними особливостями — зокрема двома боковими випуклостями. Їхнє точне призначення не розголошується. За однією з версій, ці елементи призначені для встановлення додаткових паливних баків.

Зазначається, що в серпні демонструвалася інша версія української ракети — так званий «Довгий Нептун» — яка мала більшу довжину порівняно з новою модифікацією. Тоді відповідне відео опублікував портал для українських виробників зброї Zbroya.ua.

«Довгий Нептун» отримав збільшені габарити завдяки використанню більшої кількості пального. Через це зріс діаметр корпусу (до 50 см) та загальна довжина ракети (6 м). Так само зросла маса бойової частини — 260 кг, що на 110 кг більше, ніж у протикорабельної версії, та дальність польоту — до 1 тис. км (проти 280 км у протикорабельній версії).

Джерело: Денис Шмигаль, «Мілітарний»