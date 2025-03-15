Новий «Довгий Нептун» вразив ціль - Зеленський про українську далекобійну ракету

https://racurs.ua/ua/n204810-novyy-dovgyy-neptun-vrazyv-cil-zelenskyy-pro-ukrayinsku-dalekobiynu-raketu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування. Вона б'є на відстань в тисячу кілометрів.

Зокрема Україна серійно виробляє крилаті ракети «Нептун», що бʼють на 208 км і пройшли вогневі випробування ще у 2019 році.

Операція у Курській області продовжується — оточення українських військ немає. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді головкома Олександра Сирського.