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Новий «Довгий Нептун» вразив ціль - Зеленський про українську далекобійну ракету
Новий «Довгий Нептун» вразив ціль — Зеленський про українську далекобійну ракетуhttps://racurs.ua/ua/n204810-novyy-dovgyy-neptun-vrazyv-cil-zelenskyy-pro-ukrayinsku-dalekobiynu-raketu.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування. Вона б'є на відстань в тисячу кілометрів.
Зокрема Україна серійно виробляє крилаті ракети «Нептун», що бʼють на 208 км і пройшли вогневі випробування ще у 2019 році.
Операція у Курській області продовжується — оточення українських військ немає. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді головкома Олександра Сирського.
Також бачимо напрямки вздовж східного кордону України, де армія рф накопичує сили. Це свідчить про бажання вдарити по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти, — додав президент.
Сирський доповів Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. На Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, ситуацію стабілізовано, українські підрозділи ефективно знищують окупантів.
Зафіксовано накопичення російських сил уздовж східного кордону, що вказує на можливу атаку на Сумщину. Україна готова протидіяти і закликає партнерів врахувати реальну ситуацію та плани Кремля.