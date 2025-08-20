ЗРК «С-300В» уничтожили защитники Украины, видео скриншот

Ракурс

Воїни окремого загону спеціального призначення 27-ї Печерської бригади НГУ успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс «С-300В» вартістю близько 40 мільйонів доларів на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що завдяки влучним скидам разом із ЗРК також були знешкоджено ще дві одиниці техніки та сталася детонація всього боєкомплекту.