Ракурс
ЗРК «С-300В» знищили захисники України, скріншот відео

Нацгвардійці знищили російський ЗРК за 40 млн доларів (ВІДЕО)

20 сер 2025, 22:05
Воїни окремого загону спеціального призначення 27-ї Печерської бригади НГУ успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс «С-300В» вартістю близько 40 мільйонів доларів на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

Ця система була важливою складовою протиповітряної оборони ворога. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил, — наголошують у бригаді.

Зазначається, що завдяки влучним скидам разом із ЗРК також були знешкоджено ще дві одиниці техніки та сталася детонація всього боєкомплекту.

