Знищення російських загарбників, скріншот відео

«Пєроєд» не допоміг — українські дрони знищили окопний РЕБ рашистів (ВІДЕО)

20 сер 2025, 16:00
На Харківщині пілоти дронів із бригади «Фенікс» знищили окопний засіб радіоелектронної боротьби рашистів та низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Пілоти-прикордонники «Феніксу» знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний РЕБ «Пєроєд» на Харківщині, — вказано в описі відео.

