Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Пєроєд» не допоміг — українські дрони знищили окопний РЕБ рашистів (ВІДЕО)
На Харківщині пілоти дронів із бригади «Фенікс» знищили окопний засіб радіоелектронної боротьби рашистів та низку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Пілоти-прикордонники «Феніксу» знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний РЕБ «Пєроєд» на Харківщині, — вказано в описі відео.