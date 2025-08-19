Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208562-na-luganschyni-drony-prykordonnykiv-znyschyly-tank-blokpost-ta-punkt-upravlinnya-bpla-rashystiv.html

Ракурс

На Луганщині прикордонники бригади «Фенікс» ударами безпілотників знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ

На відео показано, як пілоти «Феніксу» завдають удару по: