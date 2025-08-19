Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Луганщині дрони прикордонників знищили танк, блокпост та пункт управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)

19 сер 2025, 14:23
999

На Луганщині прикордонники бригади «Фенікс» ударами безпілотників знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ

На відео показано, як пілоти «Феніксу» завдають удару по:

  • пункту управління БПЛА;
  • блокпосту;
  • гарматі та танку;
  • вантажівках, «буханках» та спецтехніці.

Джерело: Ракурс


