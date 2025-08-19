Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Луганщині дрони прикордонників знищили танк, блокпост та пункт управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208562-na-luganschyni-drony-prykordonnykiv-znyschyly-tank-blokpost-ta-punkt-upravlinnya-bpla-rashystiv.htmlРакурс
На Луганщині прикордонники бригади «Фенікс» ударами безпілотників знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ
На відео показано, як пілоти «Феніксу» завдають удару по:
- пункту управління БПЛА;
- блокпосту;
- гарматі та танку;
- вантажівках, «буханках» та спецтехніці.