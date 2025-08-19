Читайте также
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
В Луганской области дроны пограничников уничтожили танк, блокпост и пункт управления БПЛА рашистов (ВИДЕО)
На Луганщині прикордонники бригади «Фенікс» ударами безпілотників знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ
На відео показано, як пілоти «Феніксу» завдають удару по:
- пункту управління БПЛА;
- блокпосту;
- гарматі та танку;
- вантажівках, «буханках» та спецтехніці.