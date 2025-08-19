Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Луганщині прикордонники бригади «Фенікс» ударами безпілотників знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 19 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ

На відео показано, як пілоти «Феніксу» завдають удару по: