Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
На Харківщині пілоти дронів із бригади «Фенікс» знищили окопний засіб радіоелектронної боротьби рашистів та низку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Пілоти-прикордонники «Феніксу» знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний РЕБ «Пєроєд» на Харківщині, — вказано в описі відео.