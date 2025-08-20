На Харківщині пілоти дронів із бригади «Фенікс» знищили окопний засіб радіоелектронної боротьби рашистів та низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Пілоти-прикордонники «Феніксу» знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний РЕБ «Пєроєд» на Харківщині, — вказано в описі відео.