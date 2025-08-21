Последствия российской воздушной атаки во Львове, фото: Андрей Садовый

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, здійснили комбіновану атаку «шахедами» та ракетами по Львову.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Андрій Садовий.

Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни, — зазначив він.

За словами Садового, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків — вікна та дахи. Також перевіряється інформація про можливі загоряння в інших місцях.

У Львівській ОВА повідомили, що внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, ще дві травмовані.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що влучання були зафіксовані в декількох районах міста відразу на кількох локаціях.