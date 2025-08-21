Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский обстрел повредил контактную сеть в Житомирской области, фото: «Украинское радио»
Ряд поездов задерживаются из-за повреждения контактной сети в результате ночных обстрелов — Укрзалізниця
У Житомирській області внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.
Про це сьогодні, 21 серпня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Оперативно слідкувати за всіма затримками можна на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/, — зазначили у компанії.
В «Укрзалізниці» додали, що контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.