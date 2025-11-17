Французский концерн передаст «Укрзализныце» 55 современных локомотивов. Фото:

«Укрзалізниця» у майбутньому отримає більше ніж півсотню сучасних електровозів.

Залізничники уклали угоду з французькою компанією Alstom на постачання 55 сучасних вантажних локомотивів. Підписали документ з Alstom Transport S.A., який дозволить модернізувати застарілий парк та втримати обсяги вантажних перевезень, 17 листопада. Контракт укладено за результатами міжнародного тендера Світового банку. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Зазначається, що сьогодні середній вік українського парку локомотивів становить 46 років, а зношеність — понад 96%. А за два-три роки дефіцит тяги не дозволятиме перевозити необхідні обсяги вантажів.

Вартість угоди з французами становить 473 млн євро. При цьому на 37% проекту фінансуватиметься за рахунок безповоротної грантової допомоги в розмірі близько 173 млн євро від URTF. Решту має покрити пільговий довгостроковий кредит ЄБРР обсягом 300 млн євро.

Очікується, що перший новий електровоз прибуде в Україну в першому кварталі 2027 року, а всі інші — впродовж 2027−2029 років.

В «УЗ» поінформували, що ці 55 нових електровозів ефективно замінять близько 80 старих аналогів, що наразі експлуатуються, і дозволить скоротити операційні витрати на понад 30%.

Нагадаємо, росіяни з липня розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України, щоб зруйнувати ключові вузлові станції. Під удари ворога також потрапляють енергетичні підстанції, локомотивні депо та пасажирські вокзали.