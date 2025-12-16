Новости
Программа «3000 км по Украине» стартовала 3 декабря, фото: «Укринформ»

Самые популярные маршруты по программе «3000 км по Украине» назвала Свириденко

16 дек 2025, 16:40
Вже 300 тис. українців активували програму «3000 км Україною» в додатку «Укрзалізниці».

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій, — розповіла вона.

За словами Свириденко, найпопулярнішими напрямками є:

  • Київ — Конотоп;
  • Київ — Миколаїв;
  • Харків — Київ;
  • Одеса — Дніпро;
  • Дніпро — Львів.

Прем'єр нагадала, що ця ініціатива наразі працює в тестовому режимі — в потягах з та до прифронтових регіонів.

Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період, — додала вона.

Источник: Ракурс


