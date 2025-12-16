Найпопулярніші маршрути за програмою «3000 км Україною» назвала Свириденко

Ракурсhttps://racurs.ua/
Програма «3000 км Україною» стартувала 3 грудня, фото:
Вже 300 тис. українців активували програму «3000 км Україною» в додатку «Укрзалізниці».
Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій, — розповіла вона.
За словами Свириденко, найпопулярнішими напрямками є:
- Київ — Конотоп;
- Київ — Миколаїв;
- Харків — Київ;
- Одеса — Дніпро;
- Дніпро — Львів.
Прем'єр нагадала, що ця ініціатива наразі працює в тестовому режимі — в потягах з та до прифронтових регіонів.
Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період, — додала вона.
