Найпопулярніші маршрути за програмою «3000 км Україною» назвала Свириденко

Програма «3000 км Україною» стартувала 3 грудня, фото:

Вже 300 тис. українців активували програму «3000 км Україною» в додатку «Укрзалізниці».

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій, — розповіла вона.

За словами Свириденко, найпопулярнішими напрямками є:

Київ — Конотоп;

Київ — Миколаїв;

Харків — Київ;

Одеса — Дніпро;

Дніпро — Львів.

Прем'єр нагадала, що ця ініціатива наразі працює в тестовому режимі — в потягах з та до прифронтових регіонів.