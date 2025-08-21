Новини
Російський обстріл пошкодив контактну мережу на Житомирщині, фото: «Українське радіо»

Низка поїздів затримуються через пошкодження контактної мережі внаслідок нічного обстрілу — Укрзалізниця

21 сер 2025, 10:29
У Житомирській області внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.

Про це сьогодні, 21 серпня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Оперативно слідкувати за всіма затримками можна на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/, — зазначили у компанії.

В «Укрзалізниці» додали, що контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

