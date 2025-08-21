Читайте також
Російський обстріл пошкодив контактну мережу на Житомирщині, фото: «Українське радіо»
Низка поїздів затримуються через пошкодження контактної мережі внаслідок нічного обстрілу — Укрзалізницяhttps://racurs.ua/ua/n208610-nyzka-poyizdiv-zatrymuutsya-cherez-poshkodjennya-kontaktnoyi-mereji-vnaslidok-nichnogo-obstrilu.htmlРакурс
У Житомирській області внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.
Про це сьогодні, 21 серпня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Оперативно слідкувати за всіма затримками можна на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/, — зазначили у компанії.
В «Укрзалізниці» додали, що контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.