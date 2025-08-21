Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні через хмарну погоду зростає споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 21 серпня, воно було на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу, 20 серпня.
Причина — хмарна погода у частині західних та північних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", — наголошують у компанії
Учора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері: він був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 19 серпня.
Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 16.00, — наголошують у компанії.