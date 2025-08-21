Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії зростає - Укренерго

21 сер 2025, 11:38
999

В Україні через хмарну погоду зростає споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 21 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 21 серпня, воно було на 1,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу, 20 серпня.

Причина — хмарна погода у частині західних та північних областей. Це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", — наголошують у компанії

Учора, 20 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері: він був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня — у вівторок, 19 серпня.

Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 16.00, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів