Возле Джанкоя поражен поезд оккупантов, фото: Генштаб ВСУ

В оккупированном Крыму поражен российский поезд с горючим — Генштаб

21 авг 2025, 14:37
999

У тимчасово окупованому Криму поблизу залізничної станції Джанкой Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на сьогодні, 21 серпня, вражено рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Завдяки цій спецоперації порушена логістика окупантів у Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ, — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Генштаб сьогодні також підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у рф.

