Біля Джанкоя уражено потяг окупантів, фото: Генштаб ЗСУ

В окупованому Криму вражено російський потяг з пальним — Генштаб

21 сер 2025, 14:37
У тимчасово окупованому Криму поблизу залізничної станції Джанкой Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на сьогодні, 21 серпня, вражено рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Завдяки цій спецоперації порушена логістика окупантів у Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ, — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Генштаб сьогодні також підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у рф.

