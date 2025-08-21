Ракурсhttps://racurs.ua/
Біля Джанкоя уражено потяг окупантів, фото: Генштаб ЗСУ
В окупованому Криму вражено російський потяг з пальним — Генштаб
У тимчасово окупованому Криму поблизу залізничної станції Джанкой Силами спецоперацій ЗСУ в ніч на сьогодні, 21 серпня, вражено рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Завдяки цій спецоперації порушена логістика окупантів у Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ, — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, Генштаб сьогодні також підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у рф.