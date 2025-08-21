Новости
Российские ракетные обстрелы вызвали масштабный пожар в Мукачево, фото: ГСЧС

Масштабный пожар после российского ракетного удара на Закарпатье локализовали (ФОТО)

21 авг 2025, 15:04
999

На Закарпатті рятувальники локалізували масштабну пожежу площею 7 тис. кв. м, спричинену ракетним обстрілом міста Мукачево в ніч на сьогодні, 21 серпня.

У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці, — розповіли у ДСНС.

Прес-служба Закарпатської ОВА повідомляє, що наразі у Мукачеві відомо про 19 постраждалих:

  • до місцевої лікарні доставили 10 осіб;
  • ще дев’ятеро людей звернулися самостійно.

Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають шестеро пацієнтів:

  • у Лікарні Святого Мартина — три людини з травмами нижніх кінцівок і таза, одна — з тупою травмою черева, одна — з травмою та забоєм головного мозку;
  • до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака транспортували одного пацієнта, який має осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха.

На місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог, — зазначили в ОВА.

Російський ракетний обстріл спричини масштабну пожежу у Мукачеві, фото: ДСНС

