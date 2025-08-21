Владимир Путин требует передачи всего Донбасса. Фото:

Президент Росії Володимир Путін висунув Україні умови для завершення війни.

Україна має передати весь Донбас під контроль країни-агресора, не вступати до НАТО й зберігати нейтралітет. Війська країн Заходу також не повинні розміщуватися на українській території. Про це 21 серпня повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела, наближених до Кремля.

В обмін на це Російська Федерація готова зупинити фронт на поточних позиціях у Запорізькій та Херсонській областях і відмовиться від повного контролю над цими регіонами. Також під контроль Києва повернуть частину окупованих територій Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Зазначається, що війна триватиме, якщо Україна не прийме ці вимоги.

Співрозмовники журналістів наголошують, що зустріч на Алясці показала президенту США Дональду Трампу, що «Путін готовий до миру, до компромісу».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з російською федерацією, якщо захоче. І наголосив, що Україні варто забути про повернення окупованого Криму та відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу.

