ВМС Украины атаковали аэродром «Херсонес». Фото: ВМСУ

Украинские ВМС ударили по аэродрому «Херсонес» в Крыму (ФОТО)

22 авг 2025, 14:01
Українські військові завдали удару по російських цілях в окупованому Криму.

Так, на анексованому півострові силами та засобами ВМС ЗСУ було знищено пункт базування безпілотників «Форпост», який розташовувався на аеродромі «Херсонес». Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Наразі відомо, що було знищено щонайменше три дрони-камікадзе Mohajer-6 та два безпілотники «Форпост». Росіяни використовують їх для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

ВМС України атакували аеродром «Херсонес». Фото: ВМСУ

Нагадаємо, у червні бійці українських Військово-морських сил біля узбережжя Херсонщини знищили катер з російським десантом. Відео бойової роботи тоді опублікували в мережі.

