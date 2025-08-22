ВМС Украины атаковали аэродром «Херсонес». Фото: ВМСУ

Українські військові завдали удару по російських цілях в окупованому Криму.

Так, на анексованому півострові силами та засобами ВМС ЗСУ було знищено пункт базування безпілотників «Форпост», який розташовувався на аеродромі «Херсонес». Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Наразі відомо, що було знищено щонайменше три дрони-камікадзе Mohajer-6 та два безпілотники «Форпост». Росіяни використовують їх для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, у червні бійці українських Військово-морських сил біля узбережжя Херсонщини знищили катер з російським десантом. Відео бойової роботи тоді опублікували в мережі.