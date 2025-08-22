Ракурсhttps://racurs.ua/
ВМС Украины атаковали аэродром «Херсонес». Фото: ВМСУ
Украинские ВМС ударили по аэродрому «Херсонес» в Крыму (ФОТО)https://racurs.ua/n208644-ukrainskie-vms-udarili-po-aerodromu-hersones-v-krymu-foto.htmlРакурс
Українські військові завдали удару по російських цілях в окупованому Криму.
Так, на анексованому півострові силами та засобами ВМС ЗСУ було знищено пункт базування безпілотників «Форпост», який розташовувався на аеродромі «Херсонес». Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили в Telegram.
Наразі відомо, що було знищено щонайменше три дрони-камікадзе Mohajer-6 та два безпілотники «Форпост». Росіяни використовують їх для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, у червні бійці українських Військово-морських сил біля узбережжя Херсонщини знищили катер з російським десантом. Відео бойової роботи тоді опублікували в мережі.