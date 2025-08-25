Йонас Гар Стере прибыл в Киев, фото: правительство Норвегии

До Києва з візитом сьогодні, 25 серпня, прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.

Зазначається, що він проведе зустрічі, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Протягом останніх шести місяців Росія посилила свої атаки на Україну за допомогою дронів і ракет. У цей критичний для України час важливо підтвердити нашу незмінну підтримку України в її боротьбі, — наголошує Стере. — Норвегія також підтримує ініціативу президента Трампа щодо започаткування мирного процесу та зусилля з встановлення гарантій безпеки. Ми повинні продовжувати і посилювати тиск на Росію.

Також до Києва сьогодні прибув віце-канцлер і федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінґбайль, повідомляє Deutsche Welle.

Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України, — наголосив він. — Як міністр фінансів, я сьогодні також даю чітку обіцянку: Україна може і надалі покладатися на Німеччину.

Клінґбайль зазначив, що у тісній співпраці з федеральним канцлером шукає шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі:

Йдеться про українську, але й про європейську безпеку. Тепер Росія повинна нарешті проявити серйозний інтерес до справедливого миру. Путін повинен нарешті припинити свою жорстоку агресивну війну.

Джерело: уряд Норвегії, Deutsche Welle