Сотрудники НАБУ в коллективном письме призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме

Понад 280 співробітників Національного антикорупційного Бюро підписали колективне звернення до Київського апеляційного суду із проханням забезпечити відкритий розгляд справи щодо працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова, затриманого у липні 2025 року.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила прес-служба НАБУ, опублікувавши відповідний документ.

Працівники Бюро підписали колективне звернення до суду із закликом забезпечити публічний розгляд справи. Це важливо, аби суспільство могло почути суть обвинувачення та побачити докази, на яких ґрунтується підозра, — наголошують у НАБУ.

Зазначається, що підписанти листа вважають події, які відбулися щодо працівників НАБУ, зокрема щодо Магамедрасулова, у липні 2025 «процесуальним свавіллям, зумовленим політичною метою».

Використання наративу «нейтралізація російського впливу» — це небезпечна стратегія для виправдання протиправних заходів та відвернення уваги суспільства від основної мети тих подій — позбавити НАБУ і САП інституційної незалежності, — вважають автори звернення.

Автори звернення наголошують, що відкрите судове засідання дасть можливість НАБУ, САП та громадянському суспільству «утвердитися у довірі до судових органів та їх рішень» та переконатися, що процес є справедливим.

Нагадаємо, 21 липня СБУ провела низку обшуків і затримань, що стосувалися роботи НАБУ і САП. Зокрема, за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами був затриманий Руслан Магамедрасулов — один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ.