Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: ОП

Норвегія продовжить підтримувати Україну щонайменше ще найближчі півтора роки.

У 2025−2026 роках у межах програми Nansen норвезький уряд планує виділити на ці цілі 8,45 млрд дол. Незабаром відповідну пропозицію передадуть парламенту для голосування. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив пiд час вiзиту до Києва.

Висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися у 2025−2026 роках. Вона передбачає 8,45 млрд дол. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми Nansen. Сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Власне, така була пропозиція уряду, — розповів він.

Стере наголосив, що зміцнення обороноздатності України — було і є головним пріоритетом для Норвегії. І зазначив, що Осло посприяє постачанню ЗСУ двох систем Patriot, які вона співфінансує. Прем'єр нагадав, що українська армія вже отримує норвезькі системи ППО, а українська «оборонка» отримує допомогу від уряду Норвегії. Також норвежці фінансують виробництво дронів для Сил оборони України.

Крім того, Норвегія та Велика Британія працює над посиленням морських спроможностей України для захисту узбережжя Чорного моря.

Нагадаємо, 22 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна отримала ще 4,05 млрд євро допомоги. З цієї суми 1 млрд євро було надано в у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів. А 3,05 млрд євро надійшло у межах інструменту Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.