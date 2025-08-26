Российский агент готовила обстрел Главного управления Нацгвардии в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n208696-agent-fsb-gotovila-obstrel-glavnogo-upravleniya-nacgvardii-v-kieve-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала нові обстріли й теракти у Києві.

Зловмисниця збирала інформацію про систему захисту адміністративних будівель Сил оборони у столиці. Затримали її тоді, коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії. Про це Служба безпеки України 26 серпня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що росіяни наказали їй підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Таку ж інформацію жінка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

Ці дані росіяни планували використати для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці. Сама ж агентка сподівалася, що її «евакуюють» до РФ через треті країни.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в роботі на російську ФСБ викрили командира взводу однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті. Зловмисник передавав ворогу геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по них.