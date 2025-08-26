Крейсер с управляемыми ракетами USS Lake Erie. Фото: US NAVY

США відправили флот до Латинської Америки для протидії загрозам з боку латиноамериканських наркокартелів.

Крейсер із керованими ракетами USS Lake Erie і швидкохідний атомний підводний човен USS Newport News прибудуть у район Карибів на початку вересня. Ці переміщення спрямовані на протидію загрозам національній безпеці США з боку спеціально визначених наркокартелів та терористичних організацій, які діють в Латинській Америці. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Як відомо, у межах цієї ж операції 14 серпня до південних КАрибів прибув десантний загін. А 24 серпня було заплановане прибуття до узбережжя Венесуели кораблів USS San Antonio, USS Iwo Jima та USS Fort Lauderdale. На борту мали бути 4 тис. 500 військовослужбовців, зокрема 2 тис. 200 морпіхів.

А CNN припускав, що ця гра м’язами є ніщо іншим, як демонстрація сили. Штати, ймовірно, хочуть подати сигнал, а не бити цілеспрямовано по картелях. Однак у разі початку бойових дій американські військові матимуть широкий набір опцій.

Нагадаємо, взимку цього року бойовики мексиканського картелю обстріляли через кордон патруль американської прикордонної служби у той час, як Сполучені Штати розгортали там війська.

