Украинские ССО подтвердили атаку на логистические объекты россиян в оккупированном Крыму. Фото:

ССО подтвердили атаку на логистические объекты оккупантов в Крыму

26 авг 2025, 12:29
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на логіcтичні обʼєкти в окупованому Криму.

Внаслідок влучних та високоточних урадів по тимчасово окупованому Криму були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин Збройних сил Російської Федерації. Про це ССО Збройних сил України 26 серпня повідомили у Telegram.

Раніше сьогодні кримські телеграм-канали інформували про атаку дронів на залізничну станцію «Урожайна» в селищі Красногвардійське. Заявлялося про влучання в підстанцію.

Також гриміли вибухи в Джанкої. Там, ймовірно, були прильоти по нафтобазі поблизу залізничної станції.

Нагадаємо, 21 серпня Сили спецоперацій ЗСУ уразили в окупованому Криму рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок прильоту поблизу залізничної станції Джанкой на території півострова була порушена логістика.

Источник: Ракурс


