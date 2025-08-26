Дрони атакували нафтобазу й залізничну інфраструктуру в окупованому Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208695-bpla-vdaryly-po-naftobazi-y-zaliznychniy-infrastrukturi-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Вибухи в окупованому Криму прогриміли у вівторок, 26 серпня.

Півострів атакували безпілотники. У Джанкої загарбники змогли приземлити один із дронів завдяки роботі РЕБ. БпЛА впав у центрі міста, на місці події видніється дим. Туди відправилися пожежники та швидка допомога, а також російські силовики. Про це моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомив у Telegram.

Також повідомляється про приліт по залізничній інфраструктурі. На території станції «Урожайна» у селищі Червоногвардійське, попередньо, відбулося влучання по підстанції.

А в Джанкої сталася масштабна пожежа в ході атаки дронів. Ймовірно, було влучання по нафтобазі, яка розташована біля залізничної станції.

Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило про нібито збиття восьми дронів над анексованим півостровом.

Нагадаємо, 21 серпня в тимчасово окупованому Криму поблизу залізничної станції Джанкой Силами спецоперацій ЗСУ було уражено рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Завдяки цій спецоперації порушена логістика окупантів у Криму.